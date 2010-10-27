Ali Ağaoğlu 1.1 milyon TL'ye 'hayalet' aldı

T24 - Yeni emlak projelerinin televizyon kampanyası kapsamında reklam filmlerinde bizzat rol alarak dikkatleri çeken Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, ‘AGA’ garajına süper lüks bir otomobil daha ekledi.

Ağaoğlu, 28 Ekim’de CNR’da VIP günüyle kapılarını açacak Autoshow Fuarı’nda sergilenecek 545 bin Euro (1.1 milyon TL) etiketli Rolls Royce Ghost’u alarak garajındaki Rolls Royce sayısını ikiye, toplam araç sayısını ise 15’e çıkardı. Ağaoğlu’nun garajının değeri ise 11.1 milyon liraya yükseldi.



90 yeni model sergilenecek



25 milyon dolarlık yatırımla kapılarını açacak Autoshow Fuarı, 29 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında ise ziyaretçileri kabul edecek. Fuarda 500’e yakın otomobil sergilenirken, 90 yepyeni modelin ilk Türkiye prömiyeri yapılacak. Türkiye’de Borusan Otomotiv’in temsilciliğindeki Rolls Royce ise fuarda iki lüks modelle yer alacak. Bu modeller geçen ay Paris Fuarı’nda sergilendikten sonra ilk olarak İstanbul’a gelip Türk otomobilseverlerin beğenisine sunulacak. Bu iki modelden Rolls Royce Phantom Coupe, 880 bin Euro’luk fiyatıyla fuarın en pahalı modeli olmaya gelirken bir diğer Rolls Royce modeli Ghost ise 545 bin Euro’luk fiyatıyla yine en pahalı araçlar arasındaki yerini alıyor.



Paris’te gördüm, beğendim

Geçtiğimiz yıl Phantom’un Drophead Coupe (üstü açık) modelini yaklaşık 1.5 milyon Euro’ya satın alan Ağaoğlu, Rolls Royce Ghost’u Paris Fuarı’nda görüp satın almaya karar verdiğini belirterek, “Paris Fuarı’na gitmedim ama izledim. Bu nedenle Paris’ten sonra Autoshow’a gelip sergilenecek Ghost’u satın aldım” dedi.



11 milyon lirayı aştı

2 milyar dolara yaklaşan kişisel servetiyle Türkiye’nin ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Ağaoğlu’nun garajında değeri 10 milyon 127 bin TL’yi bulan 14 ‘AGA’ plakalı lüks otomobili vardı. Rolls Royce Ghost’la birlikte ‘AGA’ garajındaki otomobil sayısı 15’e, değerleri toplamı da 11.1 milyon liraya yükselmiş oldu.

Lüks otomobil üreticisi Rolls Royce’un bugüne kadar ürettiği en güçlü model olan Ghost, ağabeyi Phantom’u andıran çizgileriyle dikkat çekiyor. 5.4 metre uzunluğundaki Ghost, 563 beygir gücünde 6.6 litrelik 12 silindirli çift turbolu motora sahip.



Ağaoğlu’nun otoları

Rolls Royce Phantom Drophead Coupe: 3 milyon TL

Rolss Royce Ghost: 1.1 milyon TL

Bentley Continental GTC: 792 bin TL

Bentley Continental GT: 772 bin TL

Bentley Continental: 594 bin TL

Ferrari California: 712 bin TL

Maserati Quattroporte GTS: 515 bin TL

Tesla Roadster: 475 bin TL

Lamborghini Gallardo Superleggera: 752 bin TL

Mercedes S500: 535 bin TL

2 Mercedes CL 600: 792 bin TL

2 Range Rover: 792 bin TL

Porsche Cayenne: 396 bin TL



TOPLAM: 11 milyon 200 bin TL

