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Spor

Ali Adnan, IŞİD'e karşı Irak ordusuna katıldı iddiası

Çaykur Rizespor'da forma giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan'ın askeri üniformalı fotoğrafları, sosyal medyada 'IŞİD'e karşı savaşıyor' yorumlarına neden oldu

16 Haziran 2014 19:22

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan'ın sosyal medyaya düşen fotoğrafları bir anda gündem oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Iraklı futbolcunun sosyal medyada yer alan ilk fotoğrafında Iraklı bir askerle görülüyor. Bir diğer fotoğrafta ise Ali Adnan yine askerler ve ellerinde Irak bayrağı taşıyan kişilerle beraber poz veriyor.

Irak merkezli iraqfpg.com (Iraqi Football Picture Gallery) sitesinde yer alan haberde ise, "Ali Adnan'ın da diğer tüm Iraklı milli futbolcular gibi ordu da görev almak için hazır olduğu" iddia ediliyor.

 

'Savaşmaya gitmedi'

 

Çaykur Rizesporlu yöneticiler Adnan'ın Bağdat'ta bulunduğunu doğrularken orduya katıldığı, IŞİD'le savaştığı gibi iddiaları yalanladı.

Adnan'ın ülkesinde yaşanan savaş halinden dolayı ailesini Türkiye'ye getirme çalıştığı bu yüzden Irak'ta olduğu da ortaya atılan bir başka iddia.

 

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