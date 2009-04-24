Alfa Romeo'dan indirim kampanyası

Alfa Romeo Türkiye'nin, Alfa Romeo 159 modelinin hem dizel hem otomatik şanzıman kombinasyonlu versiyonlarına yönelik stoklarla sınırlı indirim kampanyası başlattığı bildirildi.



Yapılan yazılı açıklamaya göre Alfa Romeo Türkiye, İtalyan otomobil üreticisinin "lüks orta sınıfta dinamik tasarım ve sürüş özellikleriyle" dikkat çeken temsilcisi Alfa 159'un 1.9 litre 150 HP'lik ve Q-Tronic otomatik şanzımanlı versiyonlarında, 3 bin 800 Euro’ya varan indirim imkanı sunuyor.



Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında, Alfa 159 1.9 JTD Q-Tronic'in zengin "Distintive Plus" donanımlı versiyonu, 39 bin 368 Euro’luk anahtar teslim satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

