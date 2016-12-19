Aleyna Tilki'ye cinsel istismar iddiası

Avukat Osman Taşdemir, şarkıcı Fulin'in "Aranjör Emrah Karaduman 2 yıl önce beni, o zaman 14 yaşında olan Aleyna Tilki ile aldattı" açıklaması üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Taşdemir, "İki yıl önce Aleyna Tilki 14 yaşında olduğu için 'çocuğa cinsel istismar' suçu işlenmiştir" dedi.

Posta'da yer alan habere göre; Avukat Osman Taşdemir’in dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Aleyna’nın fiziksel olarak ‘yetişkin’ görünmesi kendisinin ‘çocuk’ olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. ‘Çocuğun cinsel istismar’ suçunun tüm unsurlarının vücut bulduğu anlaşılmaktadır.”



Emrah Karaduman'a ait 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla tanınan Aleyna Tilki, ünlü aranjörle hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.