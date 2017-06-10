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Kültür-Sanat

Aleyna Tilki'nin şarkısı Youtube'dan kaldırıldı

Tilki, durumun bir yanlışlık sonucu yaşandığını söyledi

10 Haziran 2017 15:38

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yaklaşık 290 milyon izlenmeye sahip 'Cevapsız Çınlama' adlı şarkısı, YouTube'dan 'telif hakkı' nedeniyle kaldırıldı. Şarkıcının müzik şirketi yaptığı açıklamada, "Kendini Aleyna Tilki adıyla tanıtan birisi başvurmuştur. Klibi için izin vermediğini beyan etmiştir." dedi. 

Evrensel'in haberine göre; konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Karaduman ve Tilki, durumun bir yanlışlık sonucu yaşandığını söyledi.

Aleyna Tilki'nin Yapımcısı Doğan Müzik Yapım A.Ş. (DMC) Genel Müdürü Samsun Demir ise Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Değerli müzikseverler, Bu gece YouTube'a kendini Aleyna Tilki adıyla tanıtan birisi başvurmuştur.Klibi için izin vermediğini beyan etmiştir.

Bu başvuru nedeniyle maalesef YouTube Emrah Karaduman & Aleyna Tilki "Cevapsız Çınlama" klibini kapatmış bulunmaktadır..

Bu kişinin tespiti için gerekli yasal başvuruları yapacağız... Diğer yandan YouTube nezdinde başvuruda bulunuyoruz... bu konuyu en kısa sürede çözmek için çaba sarfedeceğimizi bilmenizi isterim..."

Çağatay Akman'ın Youtube'de 240 milyon izlenen şarkısı 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' da geçen hafta AnnaRF isimli grubun telifiyle Youtube yayından kaldırılmıştı.

 

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