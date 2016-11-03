T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi

Tilki'nin İstanbul'da sahneye çıkması yasaklanmıştı

03 Kasım 2016 00:45

18 yaşından küçük olduğu için gece kulüplerinde sahneye çıkması İstanbul Valiliği'nce yasaklanan şarkıcının Stuttgart'ta vereceği konser iptal edildi.

Gece kulübünün yetkilileri, 6 ay önce anlaşma imzaladıkları Tilki'nin 16 yaşında olduğunu öğrenince programı iptal etti.

Stuttgart'a gidip fotoğraf çektirip dönen şarkıcı, "Almanya'da yasal olduğu halde Türkiye'de söz verdiğim için burada sahneye çıkmadım. Hayranlarımla buluşup fotoğraf çektirmeye geldim. 1 yıl 4 ay sonra sahnelerde görüşmek üzere" dedi.

 

ETİKETLER

aleyna tilki18konseralmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24