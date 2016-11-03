Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi

18 yaşından küçük olduğu için gece kulüplerinde sahneye çıkması İstanbul Valiliği'nce yasaklanan şarkıcının Stuttgart'ta vereceği konser iptal edildi.

Gece kulübünün yetkilileri, 6 ay önce anlaşma imzaladıkları Tilki'nin 16 yaşında olduğunu öğrenince programı iptal etti.

Stuttgart'a gidip fotoğraf çektirip dönen şarkıcı, "Almanya'da yasal olduğu halde Türkiye'de söz verdiğim için burada sahneye çıkmadım. Hayranlarımla buluşup fotoğraf çektirmeye geldim. 1 yıl 4 ay sonra sahnelerde görüşmek üzere" dedi.