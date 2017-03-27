"Aleyna Tilki'nin gerçek sesi bayağı kötü"

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, "bir radyo programında yapılan kayıtta, Aleyna Tilki'nin sesinin gerçekten kötü olduğunu" savundu. Tezel, "Evet, birçok şarkıcının sesiyle oynanıyor, şarkıcıların sesinin daha kaliteli çıkması için yapımcılar ellerindeki bütün teknolojiyi kullanıyorlar. Bazıları berbat seslerden starlar yaratıyorlar" diye yazdı.

Mevlüt Tezel'in "Aleyna Tilki'nin gerçek sesi" başlığıyla yayımlanan (27 Mart 2017) yazısı şöyle:

Daha önce tartışıldı mı bilmiyorum ama Aleyna Tilki'nin gerçek sesi ile klibindeki sesi arasında dağlar kadar fark var.

Youtube'da 'Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama (Gerçek Sesi)' diye bir video var. Aleyna'nın katıldığı bir radyo programında yapılan kayıtta genç şarkıcının sesi gerçekten kötü. Evet, birçok şarkıcının sesiyle oynanıyor, şarkıcıların sesinin daha kaliteli çıkması için yapımcılar ellerindeki bütün teknolojiyi kullanıyorlar. Bazıları berbat seslerden starlar yaratıyorlar!

Aleyna'nın sesiyle bu kadar çok oynanması daha kötü çünkü o 'genç yetenek' diye piyasaya sürüldü. Aleyna'nın sesi orijinal değil, saçları bile boya, gerçek sarışın değil ama magazin basının gündeminde hep Aleyna var. Aleyna'nın bir hayranının Emrah Karaduman'ı bıçaklamasına üzüldük ama bu olay bile şarkıcının popülerliğini artırdı. Çok merak ediyorum GÜNAYDIN'da '16 yaşında barlarda şarkı söylüyor' haberi ve sonrasında gelişen polemikler olmasaydı biz şu anda Aleyna Tilki'den bahsediyor olacak mıydık? Keşke gerçekten üretenleri, kendi güzel sesleri ve besteleriyle bir yerlere gelmeye çalışanları konuşsak!