Aleyna Tilki'den, Zafer Bayramı konseri

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali\'nde Aleyna Tilki konser verdi. Aleyna Tilki şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Gülüç Belde Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali\'nde ilk olarak Tansel Karaduman sahne aldı. Birbirinden düzel şarkıları seslendiren sanatçının ardından sahneye Aleyna Tilki çıktı. Aleyna Tilki festivale katılanlarla birlikte sevilen şarkıları seslendirdi. Konser sonunda Aleyna Tilki\'ye, Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş hediyeler verdi. Gökhan Demirtaş yaptığı konuşmada, \"Göreve gelirken sizlere söz vermiştim, Gülüç Beldesi hizmetin de festivalinde en iyisini alacak diye. Aleyna Tilki gelmez dediler. Bakın karşınızda. Sizler her şeyin en iyisine kayıksınız\" dedi.

Festival Aleyna Tilki\'nin konseri tamamlamasının ardından havai fişek gösterisi ile sona erdi.



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