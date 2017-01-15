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Aleyna Tilki ve ailesine 'çocuk istismarı' sorgusu

"Kızımızı istismar etmiyoruz"

15 Ocak 2017 20:12

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Aleyna Tilki’nin, bakıma muhtaç yaşta çalıştırılarak istismar edildiği ihbarı yapıldı.

Kimliği belirsiz kişi, Tilki'nin hem cinsel istismara maruz bırakıldığı, hem de alkol gibi zararlı maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulundurularak kişisel gelişiminin zarar görmesine neden olunduğunu iddia etti.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre, İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne gelen Tilki ve ailesinin 1 saat boyunca soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

"Selena Gomez gibi olabilirim" 

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Aleyna Tilki'nin, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla ifadesi alındı.

İhbarda iddia edildiği gibi ailesinin kendisi üzerinden herhangi bir şekilde para kazanmadığını ileri süren Tilki, kendisinin hem okulu hem de sanat hayatını birlikte yürüttüğünü, konserler vererek yeteneğini ortaya koyduğunu beyan etti.

Selena Gomez gibi dünyaca ünlü yıldızların da kendi yaşlarında çok büyük bir üne kavuşarak kendisine örnek olduğunu kaydeden Tilki, ailesinin onayı dışında herhangi bir işe imza atmadığını, alkollü mekânlarda sahne almadığını anlattı.

"Kızımızı istismar etmiyoruz"

Çocuğun bakım ve yükümlülüğünü ihlal suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren anne-baba ise kızlarının eğitimine çok büyük önem verdiklerini asla kızlarını istismar etmediklerini kaydetti.

 

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