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Aleyna Tilki, Tarkan'ı da geçti

17 yaşındaki şarkıcının 'Sen olsan bari' şarkısı 69 milyon 882 bin 170 dinlenme ve izlenme sayısına ulaşmayı başardı

13 Ağustos 2017 00:07

'Sen Olsan Bari' parçasıyla adından söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki, izlenme ve dinlenme sayısında Tarkan'ı da geçti.

'Cevapsız Çınlama' parçasıyla Youtube'de 313 milyon dinlenme ve izlenme sayısına ulaşan Aleyna Tilki, yeni parçası 'Sen Olsan Bari' ile yükselişini sürdürüyor.

Tarkan'ın hit olan 'Yolla' parçasından bir ay sonra Youtube'ye klibi yüklenen 17 yaşındaki şarkıcı, 69 milyon 882 bin 170 dinlenme ve izlenme sayısına ulaşmayı başardı.Tarkan’ın klibi Aleyna Tilki'den bir ay önce Youtube'de dinlenmeye ve izlenmeye başlanmasına rağmen 69 milyon 863 bin 260'da kaldı.

'Sen Olsan Bari'nin önümüzdeki günlerde 100 milyonu geçmesi beklenirken, Tarkan'ın 'Yolla' parçası ile Aleyna'yı geçip geçemeyeceği merak konusu oldu.

 

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