Şarkıcı Aleyna Dalveren, Aleyna Tilki'nin abartıldığını düşündüğünü belirtti.

Dalveren, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' isimli programda adaşı olan Tilki için "Aleyna Tilki şişirilmiş bir balon. Çok başarılı olabilir ama bence çok şımarık, tavırlarını beğenmiyorum. Ajdar da dünya starıyım diyor o da dünya starıyım diyor. Hareketlerini çok şımarık buluyorum. biraz mütavazi olmak lazım. Tarkan'da dünya starı ama ne kadar mütevazi bir insan. Aleyna'yı başarılı buluyorum ama, 14 yaşında oyuncaklarımla oynamayı bırakmıştım." dedi

Dalveren sözlerine sert bir şekilde devam etti: "Aleyna Tilki oynuyor, samimi değil hareketleri. Aleyna Tilki gibi aranjörle sevgili olmadım. Kolay yolu seçmedim. Bana Aleyna Tilki'yi sorup duruyorlar, sıkılıyorum artık. Babası da benim çok yakın abimdir, sahne aldığım yere gelmişti. Bence Aleyna, halkla dalga geçiyor. "