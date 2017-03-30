Aleyna Tilki: Seneye dünya starıyım

'Cevapsız Çınlama’ ile büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, 17. yaş günü kutlamasında yine iddialı açıklamalarına devam etti.

Milliyet Cadde'nin haberine göre, son dönemin en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki, 17’nci yaş gününü Tarabya'da verilen özel partiyle kutladı. Mekân çıkışında duygularını paylaşan genç şarkıcı, daha önce yaptığı iddialı açıklamalarına yenilerini ekledi.

Lady Gaga'yı örnek alıyorum



"2017’ye damga vurdum" diyerek sözlerine başlayan Aleyna Tilki, "Damgaya devam ederken ben o damgayı güzelleştirmek istiyorum. Ona Aleyna Tilki'nin "enlerimi" koymak istiyorum. Hazır olun zaten seneye dünya starıyım" şeklinde konuştu. Tilki, Lady Gaga ile aynı gün doğmasının bir işaret olduğunu söyleyerek Lady Gaga’yı örnek aldığını ifade etti.