Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kendisine gelen mesajı ifşa etti

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kendisine gelen taciz mesajını takipçileriyle paylaştı. Öztel, "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" diyerek tepki gösterdi.

Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve iddialı bikinili pozlarını paylaşan Havva Öztel (43), kendisine gelen taciz ve hakaret dolu mesajı ifşa ederek "Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.

"Bunlar kadın katili"

Öztel daha sonra ise "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" yorumunda bulundu.