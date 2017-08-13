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Aleyna Tilki Konya'da amcasının düğününde şarkı söyledi

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde katıldığı amcasının düğününde popüler şarkılarını söyledi

13 Ağustos 2017 21:25

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde katıldığı amcasının düğününde popüler şarkılarını söyledi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde amcasının düğününe katıldı. Düğünde gönlünce eğlenen Aleyna Tilki, daha sonra ‘Cevapsız Çınlama’ ve ‘Sen Olsan Bari’ isimli popüler şarkılarını söyledi. Aleyna Tilki’nin şarkı söylediği sırada düğün salonunda bulunanlar fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.


Memleketi Seydişehir'e gelmekten mutlu olduğunu belirten Aleyna Tilki, hemşehrilerinin kendisine gösterdiği misafirperverliği çok beğendiğini ve fırsat buldukça gelmek istediğini söyledi.

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