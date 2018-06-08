Aleyna Tilki klip çekti Demet Akalın inanamadı: Bunu gerçekten çektiyse...

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek'e çektiği klip YouTube üzerinden yayınlandı ve büyük ilgiyle karşılandı.

Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan parçaya çektiği yeni klip ile ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturam Tilki'nin klibi Youtube'da 2 günde 13 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Aleyna Tilki'nin ilk yönetmenlik denemesinde DJ Emrah Karaduman oynuyor.

Karaduman, klibin teaser'ını Instagram hesabından "Bizimki tutturdu 'sen de oynican klipte seni kaçırıcam' diye olmayan oyunculuğum ile bu güzel senaryonun hakkını vermeye gayret ettim, 'Yalnız Çiçek' klip yayında, umarım seversiniz" notuyla paylaştı.

Bu paylaşım üzerine Demet Akalın "Bunu gerçekten Aleyna çektiyse sıradayım be yavrum" mesajını yazdı. Karaduman da, 'Valla her şeyi ile bire bir ilgilendi' şeklinde yorum yaptı.