T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aleyna Tilki, Kastamonu Bozkurt'ta hayranlarını coşturdu

Gürkan Yılmaz/BOZKURT(Kastamonu), (DHA)-  KASTAMONU'nun Bozkurt İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu

03 Eylül 2017 13:01

Gürkan Yılmaz/BOZKURT(Kastamonu), (DHA)-  KASTAMONU\'nun Bozkurt İlçesi\'nde sahneye çıkan şarkıcı Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu.
Bozkurt İlçesi\'nde düzenlenen Kurban Bayramı Şenliği\'nde dün gece  genç şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıktı. Bozkurt Tarih Meydanı\'nda yaklaşık 2 bin kişiye konser veren Tilki, albümünde yer alan ve son günlerin öne çıkan şarkılarını söyledi. Hayranları da genç şarkıcının şarkılarına bir ağızdan eşlik etti. Aleyna Tilki, konserlerinde türkü söylemeye daha çok önem verdiğini söyledi. Aleyna Tilki, konserde Volkan Konak, Zülfi Livaneli ve Selda Bağcan\'ın türkülerini söyledi. Bozkurt Belediye Başkanı Abdullah Bozkurt Ekeşe tarafından genç şarkıcıya çeşitli hediyeler verildi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki konser ardından ilçeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YılmazBOZKURTKastamonu DHA  KASTAMONU BozkurtAleyna TilkiBozkurtKurban BayramıBozkurt Tarih MeydanıTilkiVolkan Konak Zülfi LivaneliSelda BağcanBozkurt Belediye Başkanı Abdullah Bozkurt EkeşeYaklaşıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24