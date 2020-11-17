Aleyna Tilki isyan etti: Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin aynı gün içerisinde yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktı.

Koronavirüs'e yakalandığı şüphesiyle test yaptıran şarkıcı Aleyna Tilki test sonuçlarının belirsizliğine isyan etti.

Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz” dedi.