Aleyna Tilki İsfanbul'da konser verdi

İSTANBUL, (DHA)- GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki birbirinden ünlü isimleri sahnesinde ağırlayan İsfanbul Açıkhava Konserleri’nde sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıları dillerden düşmeyen, internette tıklanma rekorları kıran Tilki, İsfanbul ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde genç şarkıcı, hit olmuş şarkılarını seslendirdi, izleyicileri coşturdu.

Pop müziğin yıldızlaşan şarkıcılarından Aleyna Tilki dün akşam sevenleriyle birlikteydi. Tilki, müzik listelerinde rekorlar kıran \"Sen Olsan Bari\" ve \"Cevapsız Çınlama\" şarkılarının yanı sıra yeni şarkısı \"Yalnız Çiçek\"i İsfanbul Açıkhava\'da izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.

“YALNIZ ÇİÇEK’E HAK ETTİĞİ KLİBİ ÇEKTİK”

Sahnede kendisini izlemeye gelen binlerce insana seslenen Aleyna Tilki, \"Dünyanın en güzel şeyi sevgiyi mutluluğu paylaşmak. Sizlerle birlikte bu coşkuyu sevgiyi paylaşıyoruz bundan aşırı keyif alıyorum\" dedi.

Sahnede klibiyle ilgili gelen eleştirilere de cevap veren Tilki, \"Yalnız Çiçek\'in klibi için, müziği ile uyumsuz demişlerdi. Bende her konserimde bu konuyla ilgili açıklama yapmaya karar verdim. Klibin sanat yönetmeni benim, bu yüzden eleştirilerle ilgili anlamayan insanlara ipuçları vereceğim. Şarkıda yüreğimle dokunsam çiçeğine gibi sözler geçiyor, sürrealist anlatımlar var. Bu kadar değerli, gerçek üstü bir anlatımı olan şarkıyı stüdyo klibiyle bitirip kenara koyamazdık, biz bu şarkının hak ettiği klibi çektik\" diye konuştu ve hayranları için Yalnız Çiçek şarkısını tekrar seslendirdi.

\"İsfanbul Açıkhava Konserleri\" bugün gerçekleşecek Fettah Can konseri ile devam edecek.

Açıkhava konserlerinin takvimi ise şöyle: “29 Ağustos Sinan Akçıl, 30 Ağustos Merve Özbey, 5 Eylül GrupSeksendört, 6 Eylül İrem Derici,12 Eylül Buray, 13 Eylül Rubato,19 Eylül Edis, 20 Eylül Berkay\"

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)