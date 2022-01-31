Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray mesajı

Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis, sosyal medyada Aleyna Tilki ile etkileşime girdi.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Al Hilal'den ayrılan 36 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a dönüşü sonrası Aleyna Tilki sosyal medyadan bir mesaj yolladı. Twitter hesabından bir gönderi yayınlayan Aleyna Tilki, "Gomis'i getirdim. Başardık" dedi ve Fransız futbolcuya hoş geldin dedi.

Bafetimbi Gomis ise Aleyna Tilki'ye, "Geri döndüğüme çok mutluyum! Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" dedi.

Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısını Galatasaray taraftarı Bafetimbi Gomis için uyarlamış ve 2017-18 sezonu boyunca taraftarlar yıldız golcüye şarkıyla destek vermişti.

Aleyna Tilki ile Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın 2017-18 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun kutlamalarında bir araya gelmişlerdi.