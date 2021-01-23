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Aleyna Tilki'den parfüm reklamı teklifine yanıt: Bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan da oynarsa o zaman düşünebilirim

23 Ocak 2021 13:30

Exxen'de yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, kendisine gelen bir reklam filmi teklifini Tarkan ve Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti.

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