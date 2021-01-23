Aleyna Tilki'den parfüm reklamı teklifine yanıt: Bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan da oynarsa o zaman düşünebilirim

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle oyunculuğa adım attı. "Oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden biri. Oyunculuk beni baya yola getirdi" açıklamasında bulunan Tilki, sosyal medyada çok konuşulan bir haberle gündeme geldi.
Takvim’in haberine göre, genç şarkıcı kendisine yapılan reklam teklifini Tarkan ve Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti.
Aleyna Tilki, bir parfüm firmasının teklifini, “Eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim" yanıtıyla reddetti.
Tilki, yanıtıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.