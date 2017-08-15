Aleyna Tilki, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle okulunu değiştirme kararı aldı

Aleyna Tilki, 'can güvenliği olmadığı' gerekçesiyle okulunu değiştirme kararı aldığını söyledi.

Number1 Türk Fm'de yayınlanan 'Kadir Çetin ile Numberone Star'ın' bu haftaki konuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'ydi. Açıklamalarda bulunan Tilki, "25 yaşında evlenip çocuk yapmak istiyorum" dedi

Tilki, "Neden sürekli okul değiştiriyorsun okulla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun?" sorusu üzerine, okulu deşifre olduğu için okulun önünde fanlarının toplandığını, tehdit edildiğini, çok fazla korumayla okula gitmek istemediğinden can güvenliğinin sağlanması için okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.



Ünlü olmadan önce kıskanıldığını ve bu yüzden kız gruplarından dayak yediğini söyleyen Aleyna Tilki ''Ne yapacaksanız çabuk yapın diyordum kızlar bana takıyordu. Ben onlardan daha kalıplı olduğum halde onlara kıyamıyordum dayak yiyordum'' dedi.

"Eurovision'a ihtiyacım yok"

"Ülkemi temsil etmek çok isterim ama Eurovision'da değil" diyen Aleyna Tilki, "Benim şu anda bu platforma ihtiyacım yok, hemde ben tek başıma platforma bağlı olmadan daha kalıcı bir şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum' dedi.

Evlilik yaşı

Aile hayatını çok sevdiğini ve kendisinden bir parçanın da olmasını çok istediğini söyleyen genç şarkıcı, 25 yaşında evleneceğini ve mutlaka çocuk yapacağını söyledi.

"Türkiye'de kimse bu sırayı göremedi"

Yeni şarkısı “Sen olsan bari” ile 24 saatte 5 milyondan fazla izlenen Tilki, “Türkiye rekorunu kırdın ve Rihanna, Shakira, Selena Gomez gibi isimleri geride bıraktın” sözüne gülerek “onları da geçtim hem de birkaç gün boyunca şu anda bile Türkiye’nin hiç çıkamadığı bir sayıdayım. 13. sıradayım ama şu an bunu bile küçümsüyorum çünkü 5. sırayı gördüm ama 13. sıra bile büyük bir şey çünkü Türkiye’de daha önce kimse bu sıraları göremedi” diyerek Türkiye’de bir ilki başardığını açıkladı

"Bebekler de teyzeler de beni dinliyor"

Hedef kitlesi olmayan insanların da onu dinlediğini belirten Tilki, ”Sokakta bebeklerden tutun 70'li 80'li yaşlara kadar uzanan teyzeler, babaanneler, amcalar da dahil olmak üzere beni dinliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Halk bana bayılıyor"

Memleketi Konya’da amcasının düğününe giden Tilki, ailesinin ve oradaki halkın kendisine bayıldığını ve desteklediğini söyledi. Düğünde çok ilgi gördüğünü herkese yetişemeyince gelin ve damattan rol çalmamak için gitmeye karar verdiğini söyledi.

"Dişiliğimle değil kişiliğimle anılmak istiyorum"

'Sen olsan bari' klibindeki stylingi 45 yaşındayken yapamayacağını tam yaşının gerektirdiğini yaptığını söyleyen Tilki, 30 yaşına geldiği zaman kadın gibi olacağını, o zaman ergen popstarlar gibi takılmayacağını söyledi. 'Dişiliğimle değil kişiliğimle anılmak istiyorum' diyen Tilki, “Ben dans ederken kot, t-shirtte giysem dişi duruyorum. Bu benim dış görünüşümle ilgili" dedi.



"Ruhum henüz kirlenmedi"

Başarısının sırrının güncel olmak olduğunu söyleyen genç şarkıcı "Ruhu güncel tutmak önemli.Ülkedeki bir kesim maalesef sanatkar kısmına yükleniyor ve heyecanını kaybettiriyor. Bu yüzden üzülüyorum. Ben şu aralar daha çok küçüğüm bu yüzden ruhum henüz kirlenmedi. Eğer benimde ruhum kirlenmiş olsaydı bende güncel kalamazdım ve kimseyi bu yüzden yargılamamak gerekiyor" diye konuştu.

"Mesaj vereck kadar akıllı değilim"

Son olarak 'Sen olsan Bari' klibinde subliminal mesaj veriyor eleştirilerine “Her şeyi ile klibin ben ilgileniyorum saç ,makyaj, styling, kurgu, senaryo. Fakat mesaj verecek kadar akıllı değilim” diyerek yanıt verdi.