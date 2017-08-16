Aleyna Tilki 'can güvenliği olmadığı' gerekçesiyle okulunu değiştirdi

Şarkıcı Aleyna Tilki katıldığı bir radyo programında 'can güvenliği olmadığı' gerekçesiyle okunu değiştirme kararı aldığını açıkladı. Tilki; okulunu değiştirme kararını, aldığı tehditler nedeniyle olduğunu söyledi.

Number1 Türk Fm’de yayınlanan Kadir Çetin ile Numberone Star programına konuk olan genç şarkıcı Tilki, “Neden sürekli okul değiştiriyorsun okulla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun?” sorusu üzerine, okulu deşifre olduğu için önünde fanlarının toplandığını, tehdit edildiğini, çok fazla korumayla okula gitmek istemediğinden can güvenliğinin sağlanması için okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Ünlü olmadan önce kıskanıldığını ve bu yüzden ‘kız gruplarından dayak yediğini’ söyleyen Aleyna Tilki, ”Ne yapacaksanız çabuk yapın diyordum kızlar bana takıyordu. Ben onlardan daha kalıplı olduğum halde onlara kıyamıyordum dayak yiyordum” dedi.