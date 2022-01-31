Aleyna Tilki: Biri çıksın, "Kadınlara bir şey yapılmayacak" desin, lütfen biz kadınlara sahip çıkın!

Şarkıcı Aleyna Tilki, bir erkeğin evine kadar girdiğini ancak ceza almadığını söyleyerek, "Lütfen artık bir abi çıksın, kadınlara ‘Artık size dokunan olmayacak’ desin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın" dedi.
Dün akşam dinleyicileriyle Kıbrıs'ta bir araya gelen Aleyna Tilki, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Öte yandan geçen ay kendisi konserdeyken evine gelip, saatlerce bekleyen kişinin ceza almadığını sadece uzaklaştırma aldığını belirten Tilki, "Elini kolunu sallayarak geziyor, benim ve ailemin can güvenliği yok! Kıbrıs'a gelirken bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayan kişilerle ilgili de ceza almaları için başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum." dedi.
Tilki, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aralarda espriye vuruyorum ama çok etkilendim bu durumdan. Duygumu saklamaya çalışıyorum. Tehdit altındayım daha doğrusu tek ben değil, kadınlar olarak tehdit altındayız. Özellikle kadınların taciz edilebilmesi sanki çok normal şu anda. Kadın cinayeti, kadın tacizi haberlerini o kadar çok görüyoruz ki... Kadınları korumak, kollamak için teşvik ediniliyor. İstiyorum ki biri çıksın artık 'Kadınlara bir şey yapılmayacak, çok sıkı yaptırımlar olacak!' böyle bir şey konuşsun, içimize su serpsin istiyorum. Başıma bu olaylar geldi. Kendimi sahipsiz hissettim. Beni, tüm kadınları sahiplenmek gerek. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın!"