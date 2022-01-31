Aleyna Tilki: Biri çıksın, "Kadınlara bir şey yapılmayacak" desin, lütfen biz kadınlara sahip çıkın!

Şarkıcı Aleyna Tilki, bir erkeğin evine kadar girdiğini ancak ceza almadığını söyleyerek, "Lütfen artık bir abi çıksın, kadınlara ‘Artık size dokunan olmayacak’ desin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın" dedi.

Dün akşam dinleyicileriyle Kıbrıs'ta bir araya gelen Aleyna Tilki, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öte yandan geçen ay kendisi konserdeyken evine gelip, saatlerce bekleyen kişinin ceza almadığını sadece uzaklaştırma aldığını belirten Tilki, "Elini kolunu sallayarak geziyor, benim ve ailemin can güvenliği yok! Kıbrıs'a gelirken bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayan kişilerle ilgili de ceza almaları için başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum." dedi.