Aleyna Tilki: 9 yaşımdan beri yazıyorum, yazılarım kişisel gelişim ve felsefe ağırlıklı

"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla yakaladığı çıkışı "Sen Olsan Bari" isimli parçasıyla sürdüren 17 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, “Ben 9 yaşından beri yazıyorum. Kişisel gelişim ve felsefe ağırlıklı yazılar yazıyorum. Ama yazdığım yazılar hakkında eleştirilirsem çok savunmasız kalırım. Henüz kitabımı çıkarmak istemiyorum” açıklaması yaptı.

Kral Pop TV ve Kral Pop Radyo'da yayınlanan "20 Dakika" programına konuk olan Aleyna Tilki şöyle konuştu:

“Ben 9 yaşından beri yazıyorum. Kişisel gelişim ve felsefe ağırlıklı yazılar yazıyorum. Felsefeyi de koymamın amacı teorik bir durum oluşturmak. Çünkü kesin ve bilgisel, bilimsel bilgiler paylaşmayı sevmiyorum. Kendi ruhumdan ve keşfettiklerimden bahsetmek istiyorum. Dili çok ağır ve çok asi, potansiyelimi biliyorum. Ama yazdığım yazılar hakkında eleştirilirsem çok savunmasız kalırım. Henüz kitabımı çıkarmak istemiyorum.”