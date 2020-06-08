Aleyna Çakır'ın kuzeni: Dosyanın intihar denilerek kapatılmasına izin vermeyeceğiz

Ankara’da evinde intihar ettiği öne sürülen Sema Esen’in (Aleyna Çakır) ölümüne ilişkin konuşan ev arkadaşı Sara Selin Ersoy, "İntihar edecek psikolojide değildi" derken kuzeni Gülşah Eser, "Aleyna'nın ailesi olarak bunu kabul etmiyoruz. Dosyanın kapatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Ankara’da “Aleyna Çakır” ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ilk belirlemelere göre polis kayıtlarına intihar olarak geçti. Esen’in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümit Uygun’un, Esen’e yönelik şiddet içerikli görüntüleri daha önceki tarihlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ortaya çıktı. TIKLAYIN - Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili iddialar sürerken Ankara Emniyeti'nden 'intihar' açıklaması

Emniyet Müdürlüğü’nün, “Adli tahkikat devam ediyor” açıklaması yaptığı ölüme ilişkin Kadın Savunma Ağı, “İntihar Değil Cinayet Aleyna İçin Adalet” sloganıyla Çankaya Belediyesi önünde bir araya geldi.

Ellerinde, “Aleyna Çakır’a ne oldu?”, “Aleyna İçin adalet” yazan afişler taşıyan kadınlar, Ankara Adliyesi’ne yürümek istedi, ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine Kadın Savunma Ağı üyeleri basın açıklaması yaptı. Aleyna Çakır için adalet talep edilen açıklamada, mücadelenin sonuna kadar süreceği ifade edildi.

Çakır'ın kuzeni: Aleyna'yı ölüme götüren kişi neden şüpheli olmuyor?

Basın açıklamasına katılan Aleyna Çakır’ın kuzeni Gülşah Eser, Çakır’ın intihar edecek bir psikolojide olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Aleyna tüm zorluklara rağmen tek başına ayakta durmaya çalışan güçlü bir kadındı. Hâlâ burada bu konuşmayı yaptığıma inanamıyorum. Aleyna’yı ölüme götüren kişi defalarca kuzenime şiddet uygulayan ve bunu sosyal medya hesabından yayınlayan Ümitcan Uygun’dur. Neden hâlâ soruşturmanın şüphelisi olmuyor. Biz Aleyna’nın ailesi olarak bunu kabul etmiyoruz. Bu dosyanın intihar denilerek kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Ümitcan Uygun adalet önüne çıkarılmalıdır.”

"Aleyna'yı ölüme götüren süreç gözardı ediliyor"

Aleyna ÇakIr’ın ev arkadaşı Sara Selin Ersoy ise “Aleyna’nın intihar edecek psikolojisi olsa herkesten önce yakın arkadaşı olarak ben bilirim. Dostumu, arkadaşımı kaybettiğim için üzgünüm. Ama daha çok da öfkeliyim. Aleyna’yı ölüme götüren sürecin gözardı ediliyor. O şahıs arkadaşıma hayatı dar ediyordu. Daha önce şikayetçi olmuş ama baskı ve şiddetten dolayı geri almak zorunda kalmıştı. Aleyna’nın öldürüldüğü gün, Ümitcan Uygun, hem arkadaşımın hem de kendisinin sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan yok olmuştur. Aleyna’nın tek sorunu Ümitcan Uygun’du. Kamuoyuna yansıdığı gibi ortada bir intihar notu yoktur” dedi.