Aleyna Akçay, tekvandoda Balkan Şampiyonu oldu

İSTANBUL / DHA

19. Balkan Tekvando Şampiyonası\'nda +68 kiloda ülkemizi temsil eden Aleyna Akçay, Sırp rakibi Marijana Topic\'i 10-5 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Balkan Tekvando Birliğince (BTU) Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 19. Balkan Tekvando Şampiyonası, Edirne\'de yapıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) 75. Yıl Spor Salonu\'nda düzenlenen ve 3 gün süren şampiyonada, Türkiye\'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan\'dan 550 sporcu yarıştı.

+68 kiloda ülkemizi temsil eden Maltepe Uzunçavdar Tekvando Kulübü sporcusu Aleyna Akçay, Sırp rakibi Danica Petkov\'u 15-3 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Tuba Donukara\'yı 4-1 yenen Akçay, finale yükseldi. Finalde Sırp Marijana Topic\'i 10-5 mağlup eden Akçay, Balkan Şampiyonu oldu.

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