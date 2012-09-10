Alex'ten Twitter resti

Fenerbahçeli Alex'ten bir rest daha... Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminin Twitter yasağına ilk tepki, "sosyal medyanın olay adamı" Alex de Souza'dan geldi.

Alex, bir taraftarın “Kulüpten Twitter ile ilgili herhangi bir uyarı aldın mı?" sorusuna “Hayır... Twitter hesabı benim, ne zaman istersem kullanırım” yanıtını vererek adeta yönetime rest çekti.

Bir taraftarın " Galatasaray 'a gideceğin konuşuluyor” mesajına, “Çok komik, burada sadece Fenerbahçe ” diye yanıt veren Alex, ayrıca başka bir hayranının “Kaptan sen büyük topçusun ama Fenerbahçe çok daha büyük. Taraftar seni seviyor yaptıkların için ama sen yine de sözlerine dikkat et"

şeklindeki eleştirilerine, “Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe çok ama çok büyük, ben sadece bir oyuncuyum” şeklinde cevap verdi.