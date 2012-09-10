T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex'ten Twitter resti

Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapmak istemediğini de belirten Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe taraftarlarını ve kulübünü çok sevdiğini de sözlerine ekledi

10 Eylül 2012 21:45

 

Fenerbahçeli Alex'ten bir rest daha... Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminin Twitter yasağına ilk tepki, "sosyal medyanın olay adamı" Alex de Souza'dan geldi.
 
Alex, bir taraftarın “Kulüpten Twitter ile ilgili herhangi bir uyarı aldın mı?" sorusuna “Hayır... Twitter hesabı benim, ne zaman istersem kullanırım” yanıtını vererek adeta yönetime rest çekti. 
 
Bir taraftarın " Galatasaray 'a gideceğin konuşuluyor” mesajına, “Çok komik, burada sadece Fenerbahçe ” diye yanıt veren Alex, ayrıca başka bir hayranının “Kaptan sen büyük topçusun ama Fenerbahçe çok daha büyük. Taraftar seni seviyor yaptıkların için ama sen yine de sözlerine dikkat et" 
şeklindeki eleştirilerine, “Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe çok ama çok büyük, ben sadece bir oyuncuyum” şeklinde cevap verdi.

ETİKETLER

alexi twitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24