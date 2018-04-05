T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex'ten Metin Oktay ziyareti

İZMİR, (DHA) Altınordu'nun 6-8 Nisan tarihleri arasında organize ettiği U12 İzmir Cup'ın başlama vuruşunu yapmak için bugün İzmir'e gelen Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti

05 Nisan 2018 18:07

İZMİR, (DHA)

Altınordu\'nun 6-8 Nisan tarihleri arasında organize ettiği U12 İzmir Cup\'ın başlama vuruşunu yapmak için bugün İzmir\'e gelen Fenerbahçe\'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, kulübün Torbalı\'daki Metin Oktay Yerleşkesi\'ni ziyaret etti. 
Brezilyalı yıldız, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Metin Oktay\'ın heykeli önünde Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan\'la birlikte poz verdi. Alex, İzmir temsilcisinin Selçuk ve Kuşadası\'ndaki tesislerini de gezdi.
Altınordulu gençlerle tanışan, idari ve teknik kadro ile sohbet eden Alex, daha sonra başkan Özkan\'la kısa süre ayak tenisi oynadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alex de Souza, tüm sahaları tek tek incelerken, kurulan sistem hakkında da kapsamlı bilgiler alıp bol bol fotoğraf çektirdi. 
Başkan Seyit Mehmet Özkan, \"Alex futbolculuğu, aile yapısı ve kişiliğiyle tam bir örnek. Gençlerimizin Alex\'i tanımasını kariyer planlarını onun gibi yapmasını arzu ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA AltınorduNisanU12CupFenerbahçeAlexSouzaTorbalı Metin Oktay YerleşkesiGalatasarayTürkMetin OktayAltınordu Başkanı Seyit MehmetSelçukKuşadasıAltınorduluNeşeliSeyit MehmetGençlerimizin AlexFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24