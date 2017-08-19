Alex'ten küçük hayranına Türkçe kutlama mesajı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) FENERBAHÇE\'nin eski kaptanı Alex de Souza, Antalyalı küçük hayranı Mert Keskin\'in 8\'inci doğum gününü, Türkçe \"Merhaba Mert, doğum günün kutlu olsun. Başarılar diliyorum\" mesajıyla kutladı.

Fenerbahçe\'nin efsane kaptanları arasında yer alan Alex de Souza, Türkiye\'den uzak olmasına karşın Süper Lig ve Türkiye hakkındaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Antalya\'daki Fenerbahçe taraftarı, 8 yaşındaki Mert Keskin\'in babası, oğluna süpriz yapmak için hayranı olduğu Alex de Souza\'yı doğum günü için davet etmek istedi. Mert\'in babası Ali Keskin, \'Alex\'in kitabını yazan adam\' olarak tanınan yazar Marcos Eduardo Neves aracılığı ile ünlü futbolcuyla temas kurdu. Ali Keskin, oğlunun koyu bir Fenerbahçe ve Alex hayranı olduğunu belirterek efsane futbolcuyu oğlunun 8\'inci doğum günü kutlamasına davet ettiklerini söyledi.

TÜRKÇE KUTLAMA MESAJI

Yazar Marcos Eduardo Neves\'in. Alex ile hemen temasa geçeceğini söylediğini anlatan Ali Keskin, şöyle devam etti:

\"Kısa süre sonra Alex, nazik davet için teşekkür ettiğini ve Türkçe kutlama videosu göndereceğini belirtti. Marcos Eduardo Neves, 10 Ağustos olan Mert\'in doğum gününde kendisinin ve Alex de Souza\'nın kutlama mesajlarının bulunduğu videoyu gönderdi.\"

ALEX\'İN VİDEOLARIYLA BÜYÜDÜ

Alex\'in videosuyla karşılaşınca çok mutlu olduğunu söyleyen ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Mert Keskin ise \"Fenerbahçe taraftarıyım. Alex\'in maçlarını canlı izleyemedim, fakat babam bana videolarını izletiyor. Alex de Souza\'yı çok seviyorum, onun hayranıyım. Babamın yaptığı sürprizi çok beğendim, teşekkür ediyorum. Antalya\'da oynanan Fenerbahçe maçlarına gidiyoruz. Doğum günümü kutlayıp beni mutlu ettiği için Alex de Souza\'ya teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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