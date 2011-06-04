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Yaşam

Alex'ten ev sahibine süper çözüm

7 yıldır oturduğu Acarkent'teki villayı, ev sahibinin nakit sıkıntısı nedeniyle satacağını öğrenen Fenerbahçeli Alex'ten süper çözüm...

04 Haziran 2011 03:00

T24 - 7 yıldır oturduğu Acarkent'teki villayı, ev sahibinin nakit sıkıntısı nedeniyle satacağını öğrenen Fenerbahçeli Alex'ten süper çözüm... Kulübüne iki yıllık kirayı peşin ödeten Alex, ev sahibini maddi krizden kurtarıp, çok sevdiği villanın satılmasını engelledi.

Böyle kiracı dostlar başına

Akşam'ın haberine göre; Türkiye'ye geldiği 2004 yılından beri Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Acarkent'te kiralanan bir villada ailesiyle birlikte oturan Alex de Souza, ev sahibinin maddi sıkıntıya düşmesi üzerine kulüpten bir istekte bulundu. Ev sahibinin borçlarını ödeyebilmek için oturduğu villayı satışa çıkaracağını öğrenen Brezilyalı futbolcu, 'Evi satma, ben bir çözüm bulacağım' dedi.

Sözleşmesine ek bir madde koydurtan Alex, 2 yıllık kiranın peşin ödenmesini istedi. Fenerbahçe Kulübü'nden onay gelince, 2 yıllık kira bedeli ev sahibini maddi krizden kurtardı. Alex de yeni sözleşmeye imza atmadan önce fiyatında indirime giderek, kulübüne jest yaptı.



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