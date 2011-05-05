-ALEX'İN FORMASINI SEMİH'E HEDİYE ETTİ GÜMÜŞHANE (A.A)- 05.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan'da partisince Gümüşhane'de gerçekleştirilen mitingde, kürsüye çıkararak kamuoyuna tanıttığı böbrek nakliyle hayata tutunan Semih Karabulut'un isteğini yerine getirdi. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Gümüşhane'ye gönderilen Fenerbahçeli Alex de Souza'nın imzalı forması, Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Ercan Çimen tarafından, 6.5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve bir süre önce böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 12 yaşındaki ilköğretim 5. sınıf öğrencisi Semih Karubulut'a verildi. Öztürk ve Çimen, Alex'in, Başbakan Erdoğan'a hediye ettiği imzalı formayla Karabulut ailesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek, formayı Semih'e, Başbakan Erdoğan adına hediye ettiler. Çimen, Başbakan Erdoğan'ın 22 Nisan tarihinde Gümüşhane'de düzenlenen mitinge Karabulut ailesini de davet ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Davetin amacı, Semih'in organ bağışında Türkiye'ye örnek olmasını istemesiydi. Sayın Başbakanımız, sağlıkta geldiğimiz noktayı tüm Türkiye'ye göstermek istemişti. Mitingde platforma çıkan Semih, Başbakanımızdan Fenerbahçe'nin kaptanı Aleks'in kendisine hediye ettiği imzalı formayı istemişti. Sayın Başbakanımız da gönderme sözü vermişti. Başbakanlıktan beni aradılar ve formanın gönderildiğini, bizzat Semih'e teslim etmemi istediler. Formayı Karabulut ailesini evde ziyaret ederek Semih'e teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Semih, Fenerbahçe'nin, biz ise iyi oynayanın şampiyon olmasını istiyoruz.'' Gümüşhane Sağlık İl Müdürü Öztürk ise ailesinin kabul etmesi halinde Semih'in Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak organ bağışı reklamında oynayabileceğini, bu teklifi aileye ilettiklerini söyledi. Anne Sevinç Karabulut ise çocuğunun sağlığına kavuşmasından çok memnun olduğunu dile getirerek, ''Organ bağışında bulunan aileye bir kez daha teşekkür ediyorum. Semih'in istemiş olduğu formanın Başbakanımız tarafından gönderilmesi hem bizi hem de Semih'i çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz'' dedi. Formaya kavuşma sevincini yaşayan Semih ise imzalı formayı öperek, ''Çok mutluyum, çok sevindim. Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe şampiyon'' dedi. Anaokulu çağındayken böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi görmeye başlayan ve haftada 3 gün diyalize giren Dumlupınar İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Semih Karabulut, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Satılmış Satuk'un böbreğinin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde kendisine nakledilmesinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Semih Karubulut, Başbakan Erdoğan Tarafından Gümüşhane mitinginde, annesi Sevinç ve Babası Ayhan Karabulut ile platforma davet edilmiş, Erdoğan, kürsüde Semih'in organ nakliyle ilgili süreci kamuoyuna anlatmıştı.