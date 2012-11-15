T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alex'in evine Elazığ'dan mermer

Alex de Souza'nın Brezilya'daki villasının mermeri Elazığ'dan gitti

15 Kasım 2012 14:31

Dünyanın seçkin yapılarını süsleyen mermerlerin üretildiği Elazığ'dan, son olarak, Fenerbahçe'de ayrılan Alex'in Brezilya'daki evine döşendi.

Alex de Souza'nın Brezilya'daki villasının mermeri Elazığ'dan gitti.

Alacakaya ilçesinde çıkarılan Hazar Beji mermerinin Alex'in Brezilya'daki evine döşendiği açıklaması, mermeri temin eden fabrikanın müdüründen geldi.

Müdür Reşat Yazıcı, Alex'in evi için kullanılan mermeri Brezilya'da müşterileri olan bir firma aracılığıyla teslim ettiklerini söyledi.

Yazıcı, ''Özellikle Türkiye'de futbol oynayan biri ve Alex gibi bir futbolcu olduğu için çok özen gösterdik'' dedi.


Eddie Murphy'ye 'vişne çürüğü'


Hazar Beji mermeri kadar dünyada ilgi gören bir diğer mermer olan 'vişne çürüğü' olarak bilinen 'Elazığ Vişnesi' de Alacakaya'da üretiliyor.

Çankaya Köşkü, kutsal topraklardaki Safa ve Merve Tepeleri, Beyaz Saray ile Dubai'deki 7 yıldızlı otel başta olmak dünyanın en seçkin yapılarını süsleyen bu mermer, son olarak Hollywood Yıldızı Edie Murphy'nin evinde kullanıldı.

Rezervi dünyada sadece Alacakaya ilçesinde bulunan vişne çürüğü mermerin, dünyada ve özellikle ABD'de popülerliğinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Reşat Yazıcı şunları söyledi:

''Eddie Murphy'ye mimar grupları taşları sununca o da içinden Elazığ vişnesini seçmiş. Zaten rengi de bordo-beyaz. Çok cezbedici, can alıcı. Mimarların çok tercih ettiği, görenlerin de hayran kaldığı bir ürün. İşte o da bu ürünü istemiş. O mimar grubu da ABD'deki büyük bir şirketle anlaşmış. Şirket, Türkiye ile bağlantıya geçti. O şekilde oraya da mermer sunduk.''

ETİKETLER

alexbrezilyaelazığmermer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24