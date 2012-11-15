Alex'in evine Elazığ'dan mermer

Dünyanın seçkin yapılarını süsleyen mermerlerin üretildiği Elazığ'dan, son olarak, Fenerbahçe'de ayrılan Alex'in Brezilya'daki evine döşendi.

Alex de Souza'nın Brezilya'daki villasının mermeri Elazığ'dan gitti.

Alacakaya ilçesinde çıkarılan Hazar Beji mermerinin Alex'in Brezilya'daki evine döşendiği açıklaması, mermeri temin eden fabrikanın müdüründen geldi.

Müdür Reşat Yazıcı, Alex'in evi için kullanılan mermeri Brezilya'da müşterileri olan bir firma aracılığıyla teslim ettiklerini söyledi.

Yazıcı, ''Özellikle Türkiye'de futbol oynayan biri ve Alex gibi bir futbolcu olduğu için çok özen gösterdik'' dedi.



Eddie Murphy'ye 'vişne çürüğü'



Hazar Beji mermeri kadar dünyada ilgi gören bir diğer mermer olan 'vişne çürüğü' olarak bilinen 'Elazığ Vişnesi' de Alacakaya'da üretiliyor.

Çankaya Köşkü, kutsal topraklardaki Safa ve Merve Tepeleri, Beyaz Saray ile Dubai'deki 7 yıldızlı otel başta olmak dünyanın en seçkin yapılarını süsleyen bu mermer, son olarak Hollywood Yıldızı Edie Murphy'nin evinde kullanıldı.

Rezervi dünyada sadece Alacakaya ilçesinde bulunan vişne çürüğü mermerin, dünyada ve özellikle ABD'de popülerliğinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Reşat Yazıcı şunları söyledi:

''Eddie Murphy'ye mimar grupları taşları sununca o da içinden Elazığ vişnesini seçmiş. Zaten rengi de bordo-beyaz. Çok cezbedici, can alıcı. Mimarların çok tercih ettiği, görenlerin de hayran kaldığı bir ürün. İşte o da bu ürünü istemiş. O mimar grubu da ABD'deki büyük bir şirketle anlaşmış. Şirket, Türkiye ile bağlantıya geçti. O şekilde oraya da mermer sunduk.''