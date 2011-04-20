T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alex'e Türk olmasını Erdoğan önermiş

Alex de Souza, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle ilgili...

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Alex de Souza, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle ilgili, "Gerçekten çok heyecan verici oldu. çünkü bir Başbakan her gün bir futbolcuyu kabul etmez" dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex de Souza, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle ilgili, "Gerçekten çok heyecan verici oldu. çünkü bir Başbakan her gün bir futbolcuyu kabul etmez" dedi.

İnternetteki resmi sitesinden açıklama yapan Alex de Souza, Başbakan Erdoğan ile görüşmekten çok memnun olduğunu belirterek, "Her gün olan bir durum değil, bir Başbakan çok meşguldür ve bir futbolcuyu kabul etmekten çok daha yoğun işleri vardır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ın, yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında günlük siyasi konularda açıklamalar yaparken, futboldan bahsedildiğini ve bu sırada iyi bir şekilde adının geçtiğini dile getiren Alex, Başbakan ile görüşmesinin dün gerçekleştiğini hatırlattı.

Alex de Souza, Başbakan Erdoğan ile arasındaki konuşmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Bana, eşime ve çocuklarıma Türk vatandaşlığını almamızı teklif etti ve ben hemen kabul ettim. Bunu, sadece Başbakana değil tüm Türk halkına, 7 yıldır bana karşı gösterdikleri ve her geçen gün artan sevgiye karşılık teşekkür etmenin bir yolu olarak düşünüyorum. Pratikte hiçbir şey değişmiyor, çünkü milli takımda oynayamam. Brezilya Milli Takımı formasıyla uzun zaman oynamanın mutluluğunu yaşadım. Ama benim için böyle bir şekilde takdir görmenin değeri büyük.

Ben asla idol olmayı istemedim. Uzak bir ülkeye gelmek tamamen farklı bir şey. Ülkenin Başbakanınan böyle bir takdir almak ve çevrendeki insanların da böyle düşündüğünü bilmek beni ve ailemi çok memnun ediyor. "


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24