Alex'e Türk olmasını Erdoğan önermiş

T24

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex de Souza, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle ilgili, "Gerçekten çok heyecan verici oldu. çünkü bir Başbakan her gün bir futbolcuyu kabul etmez" dedi.İnternetteki resmi sitesinden açıklama yapan Alex de Souza, Başbakan Erdoğan ile görüşmekten çok memnun olduğunu belirterek, "Her gün olan bir durum değil, bir Başbakan çok meşguldür ve bir futbolcuyu kabul etmekten çok daha yoğun işleri vardır" ifadelerini kullandı.Başbakan Erdoğan'ın, yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında günlük siyasi konularda açıklamalar yaparken, futboldan bahsedildiğini ve bu sırada iyi bir şekilde adının geçtiğini dile getiren Alex, Başbakan ile görüşmesinin dün gerçekleştiğini hatırlattı.Alex de Souza, Başbakan Erdoğan ile arasındaki konuşmalara ilişkin şunları kaydetti:"Bana, eşime ve çocuklarıma Türk vatandaşlığını almamızı teklif etti ve ben hemen kabul ettim. Bunu, sadece Başbakana değil tüm Türk halkına, 7 yıldır bana karşı gösterdikleri ve her geçen gün artan sevgiye karşılık teşekkür etmenin bir yolu olarak düşünüyorum. Pratikte hiçbir şey değişmiyor, çünkü milli takımda oynayamam. Brezilya Milli Takımı formasıyla uzun zaman oynamanın mutluluğunu yaşadım. Ama benim için böyle bir şekilde takdir görmenin değeri büyük.Ben asla idol olmayı istemedim. Uzak bir ülkeye gelmek tamamen farklı bir şey. Ülkenin Başbakanınan böyle bir takdir almak ve çevrendeki insanların da böyle düşündüğünü bilmek beni ve ailemi çok memnun ediyor. "