Alex'e TRT yasağı!

T24- Taverna krallarından Hayko’nun oğlu Alex’in Ermenice şarkısı TRT tarafından yasaklandı. TRT, Alex’in ‘İz’ isimli albümünde Ermenice söylediği şarkıyı sakıncalı buldu. Türkçesi ‘Acıyla Dolu’ olan şarkının TRT kanallarında yayınlanmasına izin verilmedi.



Vatan’ın haberine göre, Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray’ın ‘Buruk Acı’ olarak sözlerini yazdığı şarkı 1980’li yıllarda Alex’in babası ünlü taverna kralı Hayko tarafından Ermenice yazılmış ve söylenmişti. Hayko’nun oğlu Alex yeni albümü için Ermeni Çocuk Korosu ile şarkıyı tekrar Ermenice okudu. Orijinal haline sadık kalınarak babası Hayko tarafından yeniden yazılan şarkıyı TRT Denetleme Kurulu’nun neden göstermeden yasaklaması genç şarkıyı oldukça şaşırttı.



Hayko





Alex, ‘Ben herhangi bir art niyet ya da bırakmak lazım. Zaten halk en güzel yasağı o şarkıyı ve sanatçıyı dinlemeyerek veriyor” diye konuştu. Politik mesajlar içermeden bu şarkıyı hazırlamıştım. Babamın sözlerini yazdığı şarkıyı çocuk korosu ile stüdyoda söylerken çok duygusal anlar yaşadım. Şarkının Ermenice sözleri tamamiyle aşkı anlatıyor. Yasaklamak çözüm değil, bence halkın tercihine bırakılmalı.



Ermenice ‘Vıştov Letzun’ (Acıyla dolu) olan şarkının Türkçe sözleri;

Acıyla dolu

Seni görür görmez yüreğim sevgiyle doldu

Eski günleri hatırladım Gözlerim yaşla doldu

Ömrüm böyle geçti Acı dolu hatıralarla

Hangi kapıyı çalsam

Her yer acı ile dolu

Tüm kalbimle seni gerçekten sevdim

Sen beni aldattın

Başkalarının yanına gittin

Biliyorsun sevgilim

Bir gün gülmedim

Senin yolunu gözümde yaşlarla bekledim