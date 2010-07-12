T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Alex'e TRT yasağı!

1980'li yıllarda Hayko'nun Ermenice söylediği 'Acıyla Dolu' diğer adıyla 'Buruk Acı' şarkısını albümüne koyan Hayko'nun oğlu Alex'in karşıs

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Taverna krallarından Hayko’nun oğlu Alex’in Ermenice şarkısı TRT tarafından yasaklandı. TRT, Alex’in ‘İz’ isimli albümünde Ermenice söylediği şarkıyı sakıncalı buldu. Türkçesi ‘Acıyla Dolu’ olan şarkının TRT kanallarında yayınlanmasına izin verilmedi.


Vatan’ın haberine göre, Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray’ın ‘Buruk Acı’ olarak sözlerini yazdığı şarkı 1980’li yıllarda Alex’in babası ünlü taverna kralı Hayko tarafından Ermenice yazılmış ve söylenmişti. Hayko’nun oğlu Alex yeni albümü için Ermeni Çocuk Korosu ile şarkıyı tekrar Ermenice okudu. Orijinal haline sadık kalınarak babası Hayko tarafından yeniden yazılan şarkıyı TRT Denetleme Kurulu’nun neden göstermeden yasaklaması genç şarkıyı oldukça şaşırttı.

 
Hayko
 

Alex, ‘Ben herhangi bir art niyet ya da bırakmak lazım. Zaten halk en güzel yasağı o şarkıyı ve sanatçıyı dinlemeyerek veriyor” diye konuştu. Politik mesajlar içermeden bu şarkıyı hazırlamıştım. Babamın sözlerini yazdığı şarkıyı çocuk korosu ile stüdyoda söylerken çok duygusal anlar yaşadım. Şarkının Ermenice sözleri tamamiyle aşkı anlatıyor. Yasaklamak çözüm değil, bence halkın tercihine bırakılmalı.


Ermenice ‘Vıştov Letzun’ (Acıyla dolu) olan şarkının Türkçe sözleri;

Acıyla dolu

Seni görür görmez yüreğim sevgiyle doldu

Eski günleri hatırladım Gözlerim yaşla doldu

Ömrüm böyle geçti Acı dolu hatıralarla

Hangi kapıyı çalsam

Her yer acı ile dolu

Tüm kalbimle seni gerçekten sevdim

Sen beni aldattın

Başkalarının yanına gittin

Biliyorsun sevgilim

Bir gün gülmedim

Senin yolunu gözümde yaşlarla bekledim

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24