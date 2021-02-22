Alexandria Ocasio-Cortez, Texas'taki felaket için 4.7 milyon dolar yardım topladı

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, geçen hafta kış fırtınası felaketinin ardından yardım için 4.7 milyon dolar topladı.

CNN'de yer alan habere göre, kış fırtınası, buzlanma ve geniş çaplı elektrik kesintisinin yaşandığı Texas için yardım toplayan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, başlattığı yardım kampanyası kapsamında 4.7 milyon dolar topladı. Ocasio-Cortez yardım toplamak için "Act Blue" adlı kâr amacı gütmeyen bağış kuruluşunu kullandı.

Cumhuriyetçi Partili Texas Senatörü Ted Cruz, fırtınanın ortasında ailesiyle Meksika'ya tatile gittiği için tepkilerin odağı olurken Ocasio-Cortez, Houston'a giderek ihtiyaç sahiplerine yardım eden kampanyalara katıldı.

Texas'ta ne oldu?

Texas'ta bu yıl beklenmedik bir kış fırtınası yaşandı. Dondurucu soğukların yol açtığı elektrik kesintisi sonrası 21 milyon kişi elektriksiz kaldı. Bu yüzden çok sayıda kişi evlerinde ısınmakta büyük zorluk yaşıyor. Dondurucu soğuklar yüzünden su boruları patladı; bu yüzden 7 milyon Teksaslıya çeşmelerinden akan suyu içmeden önce kaynatmaları gerektiği söylendi. Reuters'ın aktardığına göre, soğuklar kaynaklı yaşanan olaylarda şu ana kadar en az 21 kişi hayatını kaybetti.