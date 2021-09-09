Alexandria Ocasio-Cortez, kürtaj için altı haftanın yeterli olacağını savunan Texas Valisi'ne tepki gösterdi: Mide bulandırıcı, kadın bedenini anlamıyor

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio Cortez, kürtaj hakkının altı haftaya düşürülmesini savunan Texas Valisi Greg Abbott'un sözlerine tepki gösterdi. Ocasio Cortez, Abbott'un kadın bedenini anlamadığını söyleyerek Vali'nin açıklamalarının "mide bulandırıcı" olduğunun söyledi.

ABD'nin Texas eyaleti 1 Eylül itibariyle, tecavüz ve ensest vakalarını istisna olarak tutmadan kürtaj hakkını altı haftaya düşürerek ülkenin en ağır kürtaj karşıtı yasasını yürürlüğe soktu.

TIKLAYIN - ABD'nin Texas eyaletinde kürtaj yasağı yürürlüğe girdi; Yüksek Mahkeme engellemedi

Texas Valisi Greg Abbott, bir gazetecinin yasayla tecavüz ve ensest mağduru kadınların kürtaj hakkının da engellenmiş olacağına ilişkin sorusuna "Öyle değil çünkü bir insana kürtaj yaptırabilmek için altı hafta sunuyor" dedi.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio Cortez, Abbott'un açıklamasının "mide bulandırıcı" olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Kadın bedeninini anlamadığını biliyorum çünkü anlasaydı altı haftanın yeterli olmayacağını bilirdi" dedi.

Cortez, hamileliklerin çoğunlukla ilk altı hafta içinde anlaşılamayacağını söyleyerek "Altı haftalılık hamilelik, reglin iki hafta gecikmesi demektir. İki hafta gecikme de stres, beslenme değişikliği, hava değişimi gibi çok sayıda sebepten olabilir. Yani altı hafta süre yeterli değildir. Texas Valisi, öyle derin bir cehalet noktasından konuşuyor ki bu cehalet insanların canını yakıyor" dedi.

Vali'nin savunmasına San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro da tepki göstererek "Greg Abbott yalan söylüyor, çoğu kadın altı haftada hamile olduğunu bilemiyor. Tecavüz ve ensest mağdurları ya bebeği doğurmak zorunda olacak ya da mahkemelik olacak" dedi.