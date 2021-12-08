Alexandria Ocasio-Cortez: Kripto varlığım yok çünkü işimi etik ve tarafsız bir şekilde yapabilmek istiyorum

ABD’de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, etik nedenlerle Bitcoin gibi dijital varlıklara sahip olmadığını söyledi. Ocasio-Cortez, Kongre üyelerinin hisse, dijital varlık gibi finansal varlıkları olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Instagram’da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez, kripto yatırımı olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Ocasio-Cortez, “Elimizde hassas bilgiler ve gelecek politikalar olduğu için Kongre üyelerinin bireysel hisse tutması ya da satmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben de hisse sahibi olmamayı seçiyorum çünkü politika belirlerken tarafsız kalabilmeliyim. Bunu dijital varlıklara ve para birimlerine de genişletebilirim (Özellikle Finansal Hizmetler Komitesi’nde olduğum için). Yani yanıt hayır, çünkü işimi olabildiğince tarafsız ve etik bir şekilde yapmak istiyorum” dedi.

Ocasio-Cortez daha önce Kongre üyelerinin görevdeyken hisse ticareti yapabilmesinin “inanılmaz”olduğunu söylemişti.

ABD’de 2018’in Haziran ayında, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Kongre üyelerinin 1000 dolar üstü kripto varlıklarını açıklama zorunluluğunu yürürlüğe sokmuştu.