Alexandria Ocasio-Cortez'den Cumhuriyetçi Senatör Cruz'a: 3 hafta önce beni öldürtmeye çalıştın!

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ABD'de kısa süre içinde Demokrat Parti'nin ilerci kanadının ve Temsilciler Meclisi'nin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Alexandria Ocasio-Cortez(AOC), Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un kendisine verdiği destek mesajını reddederek, "Beni neredeyse 3 hafta önce öldürtüyordun" dedi.

Cruz, AOC'nin Robinhood platformunun GameStop hisselerini satmayı durdurmasının ardından Kongre'de bir duruşma düzenlenmesi çağrısına destek vermişti.

6 Ocak'taki Kongre binası baskınına göndermede bulunan Ocasio-Cortez Twitter üzeriden yaptığı paylaşımda, "Fikirlerimizin örtüştüğü noktalar olan bu başlıkta Cumhuriyetçilerle çalışmaktan memnun olurum, ancak siz 3 hafta önce neredeyse beni öldürtüyordunuz. O yüzden bu sefer dışarıda bekleyebilirsiniz" yazdı.

"Beni öldürtmeye çalışmayan neredeyse diğer tüm Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazırım" diyen AOC, Cruz'a, "Bu sırada yardımcı olmak istersen istifa edebilirsin" diye seslendi.

AOC, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre binası baskınıyla ilgili olarak Cruz'u açıkça suçlayan birkaç siyasetçiden biriydi. 7 Demokrat senatör, Senato Etik Komitesi'nin Cruz'u incelemesi için başvuruda bulundu.