Alexandria Ocasio-Cortez: ABD demokrasisinin 10 yıl içinde yok olma riski büyük

ABD'de Demokrat Parti'nin ilerici kanadının sembol isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, (A0C) siyasi sistemde Cumhuriyetçi baskının çok büyük olduğunu, ABD demokrasinin 10 yıl içinde kaybolma riskini oluşturduğunu söyledi.

The New Yorker’a konuşan Alexandria Ocasio-Cortez, Cumhuriyetçi Parti’nin oy verme haklarını kısıtlayan yasa tasarılarını hatırlattı. AOC, ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat liderlerin bu duruma son vermek için zamanının daraldığını söyledi.

Demokratların yönettiği Kongre’de merkezci senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema’nın seçim formlarını ve Biden’ın “Yeniden Daha İyi İnşa” sosyal yardım girişimini engelleyemesini değerlendiren AOC “Açıkçası bu bir saçmalık. Çok zamanımız yok. Başkan, yetkilerini gerekli olacak seviyede kullanmadı” dedi.

New Yorker editörü, söyleşide AOC’ye “Eğer bundan 10 yıl sonra demokrasimiz olursa” cümlesini açmasını istedi. AOC, “Olmamasına ilişkin çok büyük bir risk var. Riske aldığımız, demokrasi gibi görünen bir hükûmet olması, bunu bile yapmayabilirler” dedi.