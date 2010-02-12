Alexander McQueen kendini mi astı?

T24

Kariyerinin dönüm noktası Givenchy



Prens Charles'i giydirdi



Gucci'yi kurtardı



Nicole Kidman, Penelope Cruz ve diğerleri



Annesinin kaybı yıktı



Dünyaca ünlü modacı ve son yılların gelmiş geçmiş en yaratıcı tasarımcısı Alexander McQueen Londra'daki evinde ölü bulundu.40 yaşında olan McQueen'in firmasının iletişim direktörü Samantha Garrett, cesedin bu sabah bulunduğunu söyledi.İngiliz medyası McQueen'in kendini asarak intihar ettiğini duyurdu.Haberlerde, annesinin bu ay başındaki ölümünün ardından McQueen'in depresyona girdiği yorumları yapıldı.1996-2003 yılları arasında dört kez "Yılın İngiliz modacısı" ödülünü alan McQueen'in, Twitter adlı internetteki sosyal iletişim ağında annesinin ölümünün ardından annesiyle ve hayatla ilgili yazdığı ifadelere basın kuruluşları yer verdi.Bu arada modacının kendi adını taşıyan internet sayfasına ise siyah fon üzerinde şu ifadelere yer verildi:"Lee Alexander McQueen'un ailesi olarak, Alexander McQueen markasının kurucusu ve tasarımcısı Lee Alexander McQueen'in evinde ölü bulunduğuna dair trajik haberi duyuruyoruz. Bu aşamada, bu trajik haber üzerine yorum yapmayı uygun bulmuyor, Lee ailesinin acısını ve şokunu paylaşıyoruz. Lee'nin ailesi, mahremiyetlerine medyanın saygı duymasını rica eder."McQueen'in gelecek hafta Londra'da yapılacak moda haftasına ve Mart ayında Paris'te yapılacak moda haftasına yeni kreasyonuyla katılması bekleniyordu.996-2003 yılları arasında 4 kez, dünyada modanın Oscar’ı olarak kabul edilen, “İngiltere’de Yılın Modacısı” ödülünü aldı. Kariyerinin dönüm noktası ise, John Galliano’dan sonra Givenchy’nin baş tasarımcısı olmasıyla gerçekleşti.Bir bacağı tahtadan bir kadını model olarak kullanması, McQueen'in moda dünyasındaki radikal duruşunu gösteren en önemli örneklerden biri oldu. Daha sonraki defilelerinde ise McQueen tasarımlarını manken olmadan sergilemeyi denedi.McQueen'in tasarımlarını giyen ünlüler arasında Lady Gaga,Rihanna Sandra Bullock ve Cameron Diaz bulunuyor.17 Mart 1969 yılında doğan dahi modacı Lee Alexander McQueen, çok çocuklu bir alilenin en küçüğüydü. 3 ablaya sahip olmanın verdiği imkanlarla kadın elbiseleriyle oldukça içli dışlı oldu ve ilk tasarımlarını onlar için yaptı. Mcqueen anılarını anlatırken hatırladığı en eski anısının yaşındakken bir kağıda çizdiği elbise resimleri olduğunu açıklamış ve o çizim ilk dizaynı olduğunu söylemişti.16 yaşında liseyi bırakan Mcqueen, Londra’nın moda merkezi olan Savile Raw Caddesi'ndeki Anderson & Sheppard'da çıraklık yapmaya başladı. Yeteneğini kısa sürede gösteren modacı, Gieves & Hawkes Angels and Bermans’da çalıştı. Modacı, Savile Raw’dayken müşterileri arasında Mikhail Gorbaçev ve Prens Charles bulunuyordu. Daha sonra moda eğitimine devam etmek için Milan’a giden modacı 1994 yılında tekrar Londra’ya döndü ve Saint Martins Sant okulunda moda üstüne uzmanlığını aldı.Zirveye giden basamaklarını büyük bir hızla tıramanan Mcqueen 1996 yılında Givency'nin baş tasarımcısı oldu. Givency’de istediği havayı yakalayamayan modacı Givency'yle 2001 yılında yollarını ayırdı.2000 yılında Gucci’nin yüzde 51’nin kendisine verilmesiyle şirketin başına geçti ve başarlı birçok kreasyona imza attı. Bu sırada Milan, Paris ve Londra’da butikler açtı ve markalaşma yoluna gitti. 2005 yılında Puma için tasarladığı ayakkabılar unutulmazlar arasına girdi.Son yıllarda Nicole Kidman, Penelope Cruz, Rihanna, Sarah Jessica Parker, Kate Moss ve Lady Gaga gibi çok sayıda ünlü McQueen kreasyonlarını özellikle Oscar gibi "kırmızı halı" gecelerinde üzerlerinde taşıdı.Son yıllarda birçok ünlünün gardolabı Mcqueen tarafından düzenleniyordu ve moda dünyasında en ço sözü geçen isimlerden biriydi.Gay olduğunu her konuşmasında hiç çekinmeden dile getiren modacı 2007'de çok yakın arkadaşı Isabella Blow'un intiharı sonrası oldukça etkilenmiş ve bir süre ortadan kaybolmuştu. Geçen ay annesini kaybeden modacının ağır depresyon geçirdiği tahmin ediliyor.