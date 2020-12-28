Alex yorumculuğu bıraktı, antrenörlüğe geri döndü

Fenerbahçe efsanelerinden Brezilyalı Alex de Souza, 5.5 yıldır yorumculuk yaptığı ESPN Brazil kanalından ayrıldığını açıkladı.

Alex de Souza, bir takipçisinin sorusu üzerine yorumculuğu bırakma sebebini de söyledi. Alex, antrenör olacağını belirterek yorumculuğu bıraktığını ifade etti.

Fenerbahçe ihtimali

Bir röportajda konuşan teknik direktör Mert Nobre, "Alex'in kafasında Fenerbahçe var. Belki bir teklif gelir. Alex kursa başladı, lisansını aldı. Ne zaman olur, düşüncesini bilemiyorum. Bunu sadece kendisini bilir. Alex bambaşka bir oyuncuydu. İnanılmaz akıllı bir oyuncu. Her maçta en az 4-5 net pozisyon hazırlar. Herkesi normal olarak görürsek, Alex ekstraydı. Çok akıllı bir futbolcuydu." demişti.