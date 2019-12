-ALEX VE SEMİH'TEN GALİBİYET SÖZÜ İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Fenerbahçe'nin kaptanı Alex ile golcü futbolcusu Semih, yarınki Trabzonspor maçını kazanarak taraftarlarını sevindireceklerini bildirdi. Kaptan Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig'de yarınki Trabzonspor maçının önemine değinerek, ''Galibiyete her zamankinden daha çok ihtiyacımız var'' dedi. Fenerbahçe Kulübü'nün Trabzonspor maçı için hazırladığı maç günlüğünde görüşleri aktarılan Brezilyalı futbolcu, geçen haftaki Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle çok iyi bir hava yakaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Şampiyonluk yolunda mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Trabzonspor da bu sezon iyi futbol oynuyor, doğal olarak onlar da kazanmak isteyeceklerdir. Ama bizim galibiyete her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Arkadaşlarım ve ben bu maçın öneminin farkındayız. Eğer şampiyonluğa ulaşmak istiyorsak bu maç ile birlikte bundan sonraki maçlardan da galibiyet çıkarmamız gerekir.'' Taraftar desteğinin önemine de dikkati çeken Alex de Souza, şöyle devam etti: ''Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bu maçta da bizlere güvenerek, 'tam destek hep destek' olsunlar. Büyük Fenerbahçe taraftarı emin olsun ki onlara çok güzel günler yaşatacağız. Bu maçı alarak ligde çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Bunun yanında Türk sporuna hizmet veren bu iki takımın mücadelesinin dostluklar ve güzellikler içinde geçmesini diliyorum.'' -SEMİH: 'TARAFTARLARIMIZI SEVİNDİRECEĞİZ''- Golcü futbolcu Semih Şentürk de Trabzonspor ile yarın yapacakları önemli maçta taraftar desteği beklediklerini vurgulayarak, ''Taraftarlarımızın desteği ve güzel bir oyunla rakibimizi mağlup edip, bize inananları sevindireceğiz'' dedi. Sarı-lacivertli kulübün, Spor Toto Süper Lig'de yarınki Trabzonspor maçı için hazırladığı maç günlüğüne konuşan milli futbolcu, geçen sezon Trabzonspor ile oynadıkları en kritik iki maçı da kaybettiklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: ''Bu maça bunun bilinciyle çıkıyoruz. Aynı zamanda ikinci yarıya şampiyonluk yolunda önemli bir maçı kazanarak devam etmek istiyoruz. Şu anda bu arzu ve istek, benim ve takım arkadaşlarımın hepsinde var. İnşallah bu maçı da alnımızın akıyla alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği ve güzel bir oyunla rakibimizi mağlup edip, bize inananları sevindireceğiz.''