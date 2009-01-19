Alex ve Carlos kaldı



Fenerbahçe Kulübü, Alex ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık, Roberto Carlos ile de 1 yıllık sözleşme uzatmak için anlaşma sağladı.





Alex ile 1 yılı opsiyonluk 3 yıllığına anlaşan sarı-lacivertli kulüp, Roberto Carlos'un sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu da kullanma kararı aldı.



2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Alex de Souza, bugüne kadar 219 maçta forma giydi ve kaydettiği 100 golün yanında 107 tane asist yaptı.



Fenerbahçe'de futbol hayatının en başarılı günlerini geçiren yıldız futbolcu, 2006-2007 sezonun Turkcell Süper Lig'de gol kralı olarak, Fenerbahçe tarihindeki ilk yabancı gol kralı ünvanını elde etmişti.

