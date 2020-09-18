Alex Telles, Manchester United'ın hedefinde

Manchester United sol bek transferinde tanıdık bir isme yöneldi. Kırmızı Şeytanlar, Porto'da forma giyen eski Galatasaraylı Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Brezilyalı sol bek ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşan Manchester United, Porto ile pazarlık masasında.

Portekiz ekibi, Telles için 40 milyon Euro talep ederken, United fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.

2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Telles, Portekiz ekibinden ayrılması halinde Sarı-kırmızılılar'a para kazandıracak. İki takım arasında anlaşmağı gereğince; Porto Alex Telles'in satışından elde edeceği kârın yüzde 10'unu Galatasaray'a verecek.