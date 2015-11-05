Alex, Sevilla maçı sonrası Aziz Yıldırım'la girdiği 'çirkin ağız dalaşı'nı anlattı

Futbol hayatı boyunca sadece Palmerias'da top koştururken hiçbir zaman ödeme problemi yaşamadığını aktaran Alex, Fenerbahçe'de de maaş sıkıntısı çekmediğini ancak prim konusunda bazı problemler yaşadığını ileri sürdü. Fenerbahçe'nin 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ve sonucunda çeyrek finale yükseldiği Sevilla eşleşmesinde Aziz Yıldırım'ın 1,5 milyon dolar sözü verdiğini, ancak bunu ödemediğini ileri sürdü. Alex, bu olay nedeniyle Aziz Yıldırım'la "çirkin bir ağız dalaşına girdiklerini" söyledi.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex De Souza, Brezilya basınına konuştu. Röportajın en ilgi çekici kısmı ise Aziz Yıldırım ile ilgiliydi.

Alex'in açıklamaları özetle şöyle:

"Şampiyonlar Ligi İkinci Turu'nda Sevilla'ya karşı oynuyorduk. Başkan, eğer tur atlarsak 1 milyon dolar vereceğini söyledi. İlk yarı bitti, Sevilla öndeydi. Başkan soyunma odasına gelerek turu geçmemiz halinde 1 milyon değil, 1.5 milyon dolar vereceğini söyledi. Tamam, bizim için fark eden bir şey yok. Maça çıktık. 3-2 yenildik ama penaltılarda turu geçtik. Türkiye'ye 1.5 milyon dolar alacaklı olarak döndük.

"Chelsea maçından sonra..."

Takımın kaptanı olarak, parayı ne zaman alacağımızı sordum. Başkan da 'Chelsea maçından sonra' dedi. Öyle olmamasını umuyordum çünkü o maçtan sonra elenmiş olabilirdik. Bu düşünceme karşılık Chelsea maçı için ayrı bir ödülün olacağını belirtti. Halbuki benim bahsettiğim para Sevilla maçı içindi.

Chelsea karşısına başımız dik bir biçimde çıktık. İstanbul'da kazandık, Londra'da yenildik. Başkandan ücreti tahsil etmek istedim ama Sevilla eşleşmesinin ardından kazandığımız parayı, Chelsea maçını kaybettiğimiz için vermeyeceğini söyledi. En başta o primin Sevilla için olduğunu o söylemişti, ben değil. Chelsea için bahsedilenler ondan bağımsızdı.

Aziz Yıldırım ile ağız dalaşı...

Altı ay sonra bu defa Beşiktaş ile karşılaşıyorduk. Bu defa takıma kazanmamız halinde 1 milyon dolar ödeyeceğini söyledi. Gülmeye başladım. Çirkin bir ağız dalaşına girdik. Ona, 'Başkanım, bu gruba zaten 1.5 milyon dolar borcunuz var. Bunun 1 milyon daha fazla veya az olmasını kimse önemsemiyor. Biz ödül için burada değiliz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedim. O da demagoji yaptığımı iddia etti. Bunu kabul etmedim. O gün konuşma yaptığı grubun yüzde 80'ine zaten 1.5 milyon dolar ödemesi gerekiyordu, Beşiktaş maçını kazanmamız halinde ise 2.5 milyon dolar... Dolayısı ile bu parayı da ödemeyeceğini düşünmüştüm. Sevilla primlerini ödemedi ama Beşiktaş'ınkini ödedi. Sevilla primi tarih oldu."