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Spor

Alex Morgan Lyon'da

Olympique Lyon, Alex Morgan ile 6 aylık anlaşma sağlandığını açıkladı

21 Aralık 2016 12:03

Fransa'nın Olympique Lyon takımı, dünyanın en iyi kadın futbolcuları arasında gösterilen ABD'li Alex Morgan'ı kadrosuna kattı.

Olympique Lyon, 27 yaşındaki ABD'li golcü Morgan ile 6 aylık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, sözleşmenin bir sezon daha uzatılabileceği kaydedildi.

ABD Kadın Milli Takımı ile 120 maça çıkan Morgan, 73 gole imza attı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları ve 2015 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımla şampiyonluklar yaşayan Morgan, son olarak ABD'nin Orlando Pride takımında forma giyiyordu

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