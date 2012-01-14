Alex: Lefter'in emanetine sahip çıkacağız

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Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, FB Tv'ye Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Alex, şöyle konuştu:''Umuyorum ki Allah gerekli sabrı ve ışığı geride kalanlara verir diyorum. Ölümden kaçamıyoruz, bir gün hepimizin başına gelecek. Ölümden kaçamadığımızı hesaba katarak ona göre yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de mekanının cennet olmasını diliyorum. Bu üzüntüyü herkesle birlikte paylaşıyorum. Kendisini Büyükada'da ziyaret ettiğimde Türkiye'de belki de en mutlu olduğum günlerden bir tanesiydi. Kendisiyle vakit geçirmek en özel anlardan birisiydi. Umuyorum ki nur içinde yatar, mekanı da cennet olur.''İnternette bir sosyal paylaşım sitesinde Lefter'in vefatını öğrendikten sonra yazdığı mesajın hatırlatılması üzerine Brezilyalı oyuncu, ''Haberi aldıktan sonra büyük bir üzüntü duydum. O nerede olursa yaptıklarının ufak kısmını dahi yapabilirsek, bu formaya değer verenlerin yapması gerekeni yaparsak, biliyorum ki o nerede olursa olsun mutlu olacaktır. Bizi gülümseyen gözleriyle selamlayacaktır diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.Lefter'in Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yakınındaki heykelinin yanına kendisinin de heykelinin dikileceği belirtilerek, düşünceleri sorulan Fenerbahçeli oyuncu şunları kaydetti:''Aslında teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemiyorum. Ben açıkçası bunu hak etmek için ne yaptığımı hala anlayabilmiş değilim. Genelde bu tip şeyler örneklerine baktığınız zaman hep ölümlerden sonra, insanlar kaybedildikten sonra bu tip değerler verilir. Fenerbahçe camiası yaşayan efsanelerine böyle bir onuru layık görüyor. Farklı olarak ne yaptığımı anlayamasam da bu onura erişecek olan kişilerden bir tanesiyim. Lefter'in ismi aynı zamanda Dereağzı'ndaki tesislere de verildi. Bunlar Fenerbahçe'nin kendi değerlerine sahip çıkmasıdır. Ben de bu onuru, bu gururu sonsuza dek taşıyacağım.''''Lefter burada olsaydı kendisine ne söylerdi'' şeklindeki soru üzerine de Brezilyalı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:''Kendisine Büyükada'da söylediklerimi tekrarlamak isterdim. Ondan bize bir emanet var. O emanete en iyi şekilde sahip çıkmalıyız. Bu formayı giydiğim sürece bu formaya sahip çıkacağıma, her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma ona söz vermiştim. Kendime söz verdiğim gibi. Bu formaya sonuna kadar ben kendi adıma sahip çıkacağım ve sahip çıkılmasını sağlayacağım. Ben de bu forma için gerekli azim ve inanç sonuna kadar var.''