Alex, jübilesinde iki gol ve bir asistle yıldızlaştı

Bir dönem top koşturduğu Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, ülkesinin Palmeiras takımıyla kariyerinde beraber forma giydiği arkadaşları arasında oynanan jübile maçında 2 gol attı.

Profesyonel futbol yaşantısının son maçına, 7 Aralık 2014'te kaptanlığını yaptığı Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Coritiba'nın ligin son haftasında karşılaştığı Bahia maçına çıkan Alex, jübilesini de yaptı.

1999'da Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi niteliğindeki Libertadores kupasını kazandığı Palmeiras kadrosundaki arkadaşlarıyla beraber sahaya çıkan Alex, kariyerinde birlikte oynadığı arkadaşlarından oluşan takıma karşı mücadele etti. Ntvpor'da yer alan habere göre, takımların teknik direktörlüğünü Arthur Zico ve Luiz Felipe Scolari üstlendi.

Alex'in arkadaşları, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Allianz Park'ta oynanan maçın 14 ve 20. dakikalarında Tuncay Şanlı'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Alex, 28. dakikada Rüştü Reçber'in koruduğu kaleye attığı golle Palmeiras 1999 takımının farkı bire indirmesini sağladı: 2-1. Aristizabal'ın 43. dakikada penaltıdan attığı gole, bir dakika sonra Alex'in cevap vermesiyle ilk yarı, 3-2 Alex'in arkadaşlarının üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Evair ile skora denge getiren Palmeiras 1999 takımı, Edmundo'nun 70 ve Ademir'in 85. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 5-3 galip ayrıldı. Maçın son düdüğü ise Alex de Souza'dan geldi.

Coritiba'da 1995 yılında başladığı profesyonel kariyerine 19 yıl sonra aynı takımda son veren Brezilyalı futbolcu, Palmeiras, Flamengo ve Cruzeiro formaları giymesinin ardından Avrupa'daki ilk deneyimini İtalya'nın Parma takımında yaşadı. Brezilyalı futbolcu Alex, 2004'te transfer olduğu Fenerbahçe'de ise kulüp tarihinin en başarılı futbolcularından birisi haline geldi. Ülkesinde ve Türk futbolunda önemli izler bırakan Alex, kariyerinde bin 30 maçta 421 gol attı, 363 golün de asistini yaptı. Alex, 378 maça çıktığı sarı-lacivertli formayla ise 185 gol kaydetti, 162 golün pasını verdi.