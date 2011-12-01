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Spor

Alex: Haftanın takımı Beşiktaş İSTANBUL (A.A) 

01 Aralık 2011 01:12

-Alex: Haftanın takımı Beşiktaş İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın takımının, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş olduğunu söyledi. Beykoz'daki evinde kızları Maria ve Antonia ile birlikte NTV Spor'da yayınlanan ''Not Defteri'' programına katılan Brezilyalı futbolcu, büyük kızı Maria'nın Türkçe sorduğu ''Haftanın takımı, teknik direktörü ve futbolcusu kim?'' sorularını yanıtladı. ''Bence haftanın takımı Beşiktaş'' diyen Alex, kendisine göre haftanın teknik direktörünün İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Arif Erdem, futbolcusunun da aynı takımdan Doka olduğunu söyledi.  Futbol hayatının bitmesinin ardından Türkiye'de kalma yönünde düşüncelerinin güçlendiğini kaydeden Brezilyalı futbolcu, ''Ailemin burada mutlu olması, benim de burada kalma düşüncemi güçlendiriyor'' dedi.  Kendisini ''orta saha oyuncusu'' olarak gördüğünü kaydeden Alex, dünyada gelmiş geçmiş en iyi 3 futbolcuyu Pele, Zico ve Messi olarak sıraladı. Alex, twitter hesabında Türkler de takip ettiği için Türkçe yazdığını belirterek, ''Birkaç aydır Türkçe dersleri almaya başladım. Aykut Kocaman'ın gelmesinden sonra tesislerde Türkçe daha fazla konuşulmaya başlandı. Şu anda kendimi Türkçe ifade edebiliyorum'' diye konuştu.

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