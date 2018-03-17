Alex, Galatasaray derbisini Sadettin Saran'la izledi

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe\'nin eski yıldızı Alex de Souza, Galatasaray derbisini Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile birlikte locada takip etti.

Brezilyalı Alex de Souza, Sarı lacivertli ekibi desteklemek için Ülker Stadyumu\'na geldi. Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye\'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken \'I love you Alex\' tezahüratları yaptılar. Alex, Galatasaray ile oynanan derbiyi Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile birlikte locada izledi.

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